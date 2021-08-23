Pentagon Taliban'la ortak devriye iddialarını reddetti

Kirby, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, halen devam eden tahliye operasyonuna ilişkin detaylar verdi ve son gelişmeleri değerlendirdi.
Son 24 saat içinde 11 bine yakın kişiyi tahliye ettiklerini ve bu sayıyla birlikte tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bu yana ülkeden çıkarılanların sayısının 37 bini geçtiğini vurgulayan Kirby, bu kişilerin ne kadarının hangi milletlerden olduğu detayını ise paylaşmadı.
Kirby, tahliye operasyonu sürerken Taliban ile yakın ve anlık iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Ancak Taliban ile herhangi bir şekilde ortak devriye yapmıyoruz." dedi.
ABD'nin Kabil'de 3 Chinooks helikopteri ile 169 Amerikan vatandaşı için kurtarma operasyonu düzenlediği ile ilgili soruya detaylı yanıt vermeyen Kirby, sadece bazı durumlarda benzer operasyonları yaptıklarını söylemekle yetindi.
Kirby ayrıca, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında çıkan bir olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği ve olayın detayları ile ilgili soruya da şu an ellerinde yeterli detay olmadığını söyleyerek cevap verdi.
Bir gazetecinin, "Şu ana dek Kabil'den ne kadar Amerikan vatandaşı tahliye ettiniz, net bir rakam verir misiniz?" şeklindeki sorusuna "binlerce" diye yanıt veren Kirby, net bir rakam veremeyeceğini söyledi.
Pentagon Sözcüsü Kirby'nin, Afganistan'dan tahliye edilen Amerikalıların sayısıyla ilgili, "Sürekli değişiyor, o yüzden şu an net bir rakam veremem." şeklindeki yanıtı dikkati çekti.
ORDUDA AŞI ZORUNLU OLACAK
Öte yandan Kirby, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech aşısına tam kullanım onayı vermesinin ardından ordunun tamamına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını zorunlu kılacaklarını söyledi.
Sözcü, 15 Eylül'e kadar aşının zorunlu kılınmasına yönelik daha önce açıklama yapıldığını ancak Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verilmesinin ardından süreci hızlandıracak şekilde yeni aşı kılavuzunu hazırlayıp aşıyı zorunlu kılacaklarını anlattı.
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