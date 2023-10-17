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        Haberler Dünya Amerika Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh İsrail savaş hukukuna uymalı

        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh İsrail savaş hukukuna uymalı

        Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh'in yaptığı açıklamada srail'in savaş hukukuna uyması gerektiğini dile getirdiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 23:03 Güncelleme: 17.10.2023 - 23:03
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        Pentagon: İsrail savaş hukukuna uymalı
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        İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin ölmesinin ardından gözler ABD'ye çevrildi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, son durumu aktardı:

        Pentagon'dan bir açıklama yaptı. Pentagon Sözcü Yardımcısı İsrail'in savaş hukukuna uyması gerektiğini dile getirdi. Hastanede vurulan siviller için 'Hastanelere sivilleri yerleştiriyorlar' ifadesini kullandı. Hamas'ın hastane dahil birçok yerleşim yerine sivilleri yerleştirdiğine dair bir açıklama geldi. ABD medyasında hastaneye yapılan saldırı manşetlere oturmuş durumda. Başkan Biden yarın İsrail Başbakanı ile görüşmesi var. Daha sonra Blinken'ın uzun süredir planladığı Ürdün Kralı, Mısır ve Filistin Devlet Başkanı ile görüşmesi olacaktı. Filistin tarafının bu toplantıya katılmayacak olması dikkat çekici olduğunu ifade edebiliriz.

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        BIDEN'İN ZİYARETİ ORTAMI SAKİNLEŞTİRECEK Mİ?

        Hastane saldırısı ve olayların daha kötüye gitmesinden dolayı, Biden'ın yarın Netanyahu'nun açıklamaları merakla bekleniyor. İyiye giden bir resim yok. Pentagon İsrail'e destek açıklamalarında bulunuyor. Başkan Biden, Hamas'ın temizlenmesi açıklaması var. Hala kara operasyonu olmaz dense de çok karışık durum sözkonusu. Bakalım Biden'ın ziyareti ne kadar ortamı sakinleştirmeye yetecek? Dün akşam BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın önerisi ile İsrail ile Hamas'ın ateşkes yapması, en azından operasyonların durmasıyla ilgili önerge vermişti. Bu ABD'nin öncülüğünde kabul edilmedi. Savaş bitsin önerileri tamamen BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmiyor. Yarınki toplantıda pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Şu ana kadar 3-4 bin can kaybı var her iki tarafta. BM hiçbir şey yapamadı.

        ABD İSRAİL'E YÜZDE 95 DESTEK VERİYOR

        BM'den bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. ABD'de normal vatandaş çok takip etmiyor. Herkes günlük hayatında. Sabah bir Amerikalı ile karşılaştım. Ne olduğundan hiç haberi bile yok. ABD kamuoyu, Washington New York'ta olayları takip ediyor. ABD'nin yüzde 95 İsrail'e destek olduğunu söyleyebiliriz. Biden biraz önce senatoda görüşme yaptı. İsrail'e tam desteğin olacağında hemfikir olduğunu Başkan Biden'a ilettiler. Buradaki soru; yarın Biden gittiğinde acaba bir operasyon yapılacak mı, yapılmayacak mı? İnsani koridorun açılması, rehinelerin kurtarılması, sivil kayıpların azaltılması konusunda Biden açıklama yapıyor. Bunu göreceğiz. Abbas'ın Biden'la görüşme ihtimali olmaması işleri daha karışık hale getirdi.

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