11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pentagon Başmüfettişliği, Kongre'ye sunduğu ve 31 Ekim - 31 Aralık 2019 tarihlerindeki "Doğu, Kuzey ve Batı Afrika'da terörle mücadele faaliyetlerine" ilişkin raporunu yayımladı.
Raporda, geçen yılın son çeyreğinde Rus Wagner Group güvenlik şirketine bağlı Rus paralı askerlerinin sayısının önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi.
Rusların Libya'da Halife Hafter kontrolündeki gayrimeşru Libya Ulusal Ordusu örgütüne destek amaçlı bölgede faaliyet gösterdiği belirtilen raporda, geçen yıl eylül ayında Wagner Grubuna bağlı 200 paralı askerin Libya'da bulunduğu ancak söz konusu asker sayısının yıl sonunda 800-1400 civarına ulaştığı kaydedildi.
Raporda "AFRICOM (ABD Afrika Komutanlığı) Başmüffettişliğe, Rusya'nın batılı ülkelere alternatif olmak için Wagner grubu ve diğer Rus özel güvenlik şirketleri üzerinden Batı Afrika'daki ülkelere askeri eğitim ve destek verdiği bilgisini paylaştı." ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın Libya'daki varlığına ilişkin raporda şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"AFRICOM, Rusya'nın Libya'da artan varlığının ABD'nin askeri ortaklıklarına ve terörle mücadelesine engel teşkil edebileceğini ifade etti. AFRICOM, Rusya'nın Kuzey Afrika'daki askeri varlığı ABD ve ortakları için iki önemli sınamaya yol açıyor. Birincisi, Rus askeri iş birlikleri, ABD'nin ve ortaklarının Kuzey Afrika'daki askeri iş birliklerine devam edip ilerletme kabiliyetinin altını oyuyor. İkincisi, Rusya ABD'nin güney Akdeniz'de serbest dolaşımına engel teşkil edebilir."
ABD İHA'SI HAFTER GÜÇLERİNCE KULLANILAN RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİYLE VURULDU
Başmüfettişlik raporunda, 21 Kasım'da ABD İnsansız Hava Aracının (İHA) da Hafter güçlerine destek veren "Rus paralı askerleri" ve Hafter güçlerince kullanılan "Rus hava savunma sistemleri" ile vurulduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
ABD ve Libya çifte vatandaşı olan Hafter'in, Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge olarak ilan ettiği belirtilen raporda, Hafter güçlerinin o bölgede uçuşları hedef almasının ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl etkilediğine ise raporun gizli kısmında yer verileceği kaydedildi.
Raporda, ABD'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iş birliği içinde sınırlı bir ölçüde terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü bilgisine de yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!