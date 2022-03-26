Pentagon: Rusya Herson'daki kontrolünü kısmen kaybetti

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Adı açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol altına aldığı ilk kent Herson'da bazı yerlerin, taraflar arasında yeniden çatışma alanına döndüğünü söyledi.

Yetkili, Rusya'nın artık Herson'un tamamını kontrol etmediğini kaydederek, "Daha önce Rusya kontrolünde olan bölgelerde şu anda direnişlerin ortaya çıktığına ilişkin raporları görüyoruz. Herson'un kimin kontrolünde olduğunu söyleyemeyiz ancak daha öncekinden farklı olarak tamamen Rusların kontrolünde olmadığı gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li yetkilinin değerlendirmesi Rus ve Ukraynalı yetkililerce doğrulanmazken, Washington yönetiminin Herson'da sahadaki durumu yakından takip ettiği kaydedildi.

Önceki hafta Moskova, Herson'da Rus güçlerinin kontrolü tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

ZELENSKİY: RUS ORDUSUNU DURDURDUK

Ukrayna lideri Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin Rus ordusunu kontrol altına almayı başardığını ve Kremlin'i müzakereleri düşünmeye zorladıklarını söyledi.

Nüfusu 400 binden 150 bine düşen Mariupol'ün ise Rus ordusu tarafından kuşatması devam ediyor. Ukraynalı yetkililer, kentte hiçkimsenin teslim olmayacağını açıkladı.

Geçen hafta bombalanan tiyatro binasında ise yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.