Pentagon, özel hava yollarından destek istedi

AA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 2. Dünya Savaşı sonrası 1952'de oluşturulan ve özel hava yolu şirketlerinden acil durumlarda ABD Savunma Bakanlığının hava ikmal gereksinimlerini desteklemesini talep eden Sivil Rezerv Hava Filosu'nun ilk aşamasını devreye soktu.

AA'nın haberine göre Pentagon'dan yapılan açıklamada, Kabil'den tahliye edilenlerin bölgelerdeki üslerden ABD'ye nakli için, ticari 6 hava yolu şirketinden 18 uçağın acil kullanımı yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Sivil Rezerv Hava Filosu'nun devreye sokulmasının ticari uçuşlara büyük bir etkisinin beklenmediğini belirtti.

Kirby, bu uçakların Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na uçmayacağını, Kabil'den tahliye edilerek üslere getirilenleri ABD'ye taşıyacağını ifade etti.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.