Pentagon: Orta Doğu'daki durumu yakından izliyoruz

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Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin, gerilimin tırmanması durumunda İsrail'i ve ABD güçlerini savunmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiğini vurgulayan Singh, "Artan bölgesel gerilimlerin ışığında, caydırıcılık ve İsrail'in savunması için duruş sergilerken, bölgedeki gerilimi azaltmaya odaklanmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeyi sürdüreceklerini kaydeden Singh, "İsrail'in saldırıya uğraması durumunda, mutlaka İsrail'i savunmaya geliriz." dedi.

Singh, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesinin "caydırıcı ve bölgesel bir gerilim istemediği mesajı verme amaçlı" olduğunu belirterek, Gazze'de ateşkes sağlamak için çabaları da sürdüreceklerini sözlerine ekledi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçaklarıyla donanımlı USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'da sorumlu olduğu alana gidişini hızlandırma talimatını verdiğini duyurmuştu.