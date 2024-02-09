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        Haberler Dünya Pentagon: Kule 22 saldırısına yapılan misillemelerde, 40'tan fazla İran yanlısı grup üyesi öldürüldü veya yaralandı

        Pentagon: Kule 22 saldırısına yapılan misillemelerde, 40'tan fazla İran yanlısı grup üyesi öldürüldü veya yaralandı

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kule 22 askeri üssüne saldırıya yaptıkları misillemelerde, şu ana kadarki belirlemelere göre 40'tan fazla İran yanlısı grup üyesinin öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 01:39 Güncelleme: 09.02.2024 - 01:39
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        Pentagon: 40'tan fazla İran yanlısı grup üyesi öldürüldü
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        Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

        Ryder, ABD’nin 3 askerini kaybettiği Kule 22 üssündeki saldırıya karşılık 2 Şubat’tan bu yana Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği en az 85 hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 40’tan fazla İran yanlısı grup üyesinin öldürüldüğünü veya yaralandığını aktardı.

        ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) söz konusu hava saldırılarının sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiğini kaydeden Ryder, ABD’nin askerlerini korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

        Ryder, ABD tarafından önceki gün Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araca düzenlenen saldırıda da ilk belirlemelere göre, hedef alınan Ketaib Hizbullah komutanı dışında kimsenin öldürülmediğini veya yaralanmadığını savundu.

        Gazetecilerin, Iraklı yetkililerin "ABD'nin egemenliklerini ihlal ettiği" yönündeki açıklamalarıyla ilgili sorulara Ryder, Irak’ta hükümetin daveti üzerine DEAŞ’a karşı mücadele etmek için bulundukları cevabını vermekle yetindi.

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