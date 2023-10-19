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        Haberler Dünya Pentagon: Kızıldeniz'de 3 füze ve İHA vuruldu

        Son dakika haberi Pentagon: Kızıldeniz'de 3 füze ve İHA vuruldu

        Pentagon'dan yapılan açıklamada "Yemen'den fırlatılan 3 füze Kızıldeniz'de vuruldu. Füzeler muhtemelen İsrail'i hedef alıyordu" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 22:49 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:33
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        Pentagon: Kızıldeniz'de 3 füze ve İHA vuruldu
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        ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Kızıldeniz’de konuşlu ABD Donanmasına ait USS Carney’nin Yemen’den fırlatılan 3 füzeyi ve yaklaşık 8 insansız hava aracını vurduğunu belirterek, füzelerin ve insansız hava araçlarının potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldığını aktardı.

        Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir

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