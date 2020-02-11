ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran'ın 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki askeri üslerine gerçekleştirdiği saldırılarda 109 askerinin travmatik beyin hasarına uğradığını açıkladı. Bu rakam geçen ay 64 olarak açıklanan Amerikan askerinin neredeyse iki katına denk geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yaptığı saldırılarla ilgili ilk açıklamasında yaralanan bir ABD askeri olmadığını söylemişti.

Pentagon'un açıklamasına göre yaralanan askerlerden 76'sı görevine geri döndü.

Amerikan ordusu daha önceki bir açıklamasında saldırıdan sonraki haftalarda bu sayının artabileceğini, çünkü semptomların ortaya çıkması için zamanın geçmesi gerektiğini, bazen askerlerin durumu rapor etmesinin sürdüğünü belirtmişti.

Ordu generallerinden Mark Milley, geçen ay yaptığı açıklamada travmatik beyin hasarından muzdarip askerlerin orta halli vakalar olduğunu ifade etmişti.

Travmatik beyin hasarının semptomları arasında baş ağrıları, sersemlik, ışığa ve bulantıya duyarlı olmak sıralanıyor.

Reuters'ın haberine göre Pentagon, travmatik yaralanmaların etkisini küçültmek ya da veri akışını ertelemek gibi bir niyetleri olmadığının altını çizdi.

Ancak Reuters'a göre İran'ın saldırısı, askerlerin beyin hasarları ve travma sonrası hastalıklarının nasıl raporlandığına dair tekrar soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Geçen ay Trump'ın askerlere ilişkin olarak "bir şeyleri olmadığını, sadece başlarının ağrıdığını" söylemesi tepki çekmişti.

İran 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'ın Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze attı.

Saldırılar gece yarısı saatlerinde başladı. İran Devrim Muhafızları saldırıların ABD'nin öldürdüğü Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak üzere yapıldığını açıkladı.