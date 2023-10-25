Pentagon: Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine 13 saldırı yapıldı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana ABD ve koalisyon güçlerine Irak'ta 10, Suriye'de de 3 olmak üzere toplam 13 ayrı saldırı yapıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Ryder, 17-24 Ekim'de ABD ve koalisyon güçlerine insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle Irak'ta en az 10, Suriye'de de 3 ayrı saldırı gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Saldırıları düzenleyen grupların İran rejimi ve İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) tarafından desteklendiklerini bildiklerini söyleyen Ryder, "Yakın gelecekte İran'ın vekil güçlerinden ve nihayetinde İran'dan gelen ABD güçlerine ve bölge genelindeki personeline karşı daha ciddi bir tırmanma ihtimali görüyoruz." diye konuştu.

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AA'nın haberine göre; Pentagon sözcüsü, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğunu kaydetti.

19 Ekim'de Yemen'deki Husiler tarafından İsrail yönüne atılan 3 füzeyle ilgili bir soruya da Ryder, bu füzelerin menzilinin 2 bin kilometre civarında olduğu bilgisini paylaşarak, USS Carney tarafından düşürülmemiş olsaydı muhtemelen İsrail'e ulaşabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon, 19 Ekim'de Yemen'den Kızıldeniz boyunca İsrail yönüne fırlatılan 3 füzeye müdahalede bulunulduğunu açıklamıştı.

Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen füzelerin "potansiyel tehdit olarak algılanması" nedeniyle bölgede görevli USS Carney savaş gemisi tarafından vurulduğu kaydedilmiş ve füzelerin hedeflerinin ise kesin olarak bilinmediği ifade edilmişti.