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        Haberler Dünya Pentagon, Irak'taki ABD askerlerinin durumu için tarafların görüşmelere başlayacağını duyurdu

        Pentagon, Irak'taki ABD askerlerinin durumu için tarafların görüşmelere başlayacağını duyurdu

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ile Irak hükümeti arasında oluşturulan Irak'taki ABD askeri varlığının geleceğinin tartışılacağı ABD-Irak Yüksek Askeri Komisyonu'nun (HMC) çalışma grubu toplantılarına ileriki günlerde başlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:18 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:18
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        Pentagon'dan Irak'taki ABD askerlerine dair açıklama
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        Austin, yaptığı yazılı açıklamada, HMC’nin, 7-8 Ağustos 2023’te Washington’da yapılan ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu sırasında iki tarafın taahhüt ettiği sürecin devamı olduğunu belirtti.

        HMC’nin, Irak ve Suriye’de DEAŞ’ı yenme misyonunun başarılarına dayanarak ABD ile Irak arasında kalıcı bir ikili güvenlik ortaklığına geçişi sağlayacağını bildiren Austin, görüşmelerde DEAŞ tehdidi, operasyonel ve çevresel gereksinimler ile Irak güvenlik güçlerinin yetenek seviyelerinin ele alınacağını kaydetti.

        Austin, askeri ve savunma profesyonellerinden oluşan uzman çalışma gruplarının DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önlemek için DEAŞ karşıtı koalisyonun misyonunun en etkili şekilde değişimi konusunda HMC'ye tavsiyelerde bulunacağını açıkladı.

        ABD ve Irak’ın, Irak hükümetinin daveti üzerine 10 yıldır güvenlik konularında derin ve verimli bir ortaklığa sahip olduğunu savunan Austin, "HMC sürecinin başlangıcı, Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında gelişen ABD-Irak ikili ilişkisini yansıtıyor ve Irak ve bölgede istikrarı geliştirmek için güvenlik işbirliğimizi derinleştirme taahhüdümüzün altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

        ABD’nin, Irak'ta bulunan üslerine yapılan saldırılara karşılık olarak, İran destekli gruplara yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ABD’nin ülkeden askerlerini çekmesini istemiş, ancak Pentagon bu konuda kendilerine resmi bir talep ulaşmadığını belirtmişti.

        ABD’nin halihazırda Irak’ta yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.

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        #Pentagon
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