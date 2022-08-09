Pentagon Ukrayna'ya anti-radar füzeleri gönderdiğini kabul etti

CNN'de yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'da kullanılması için "bir miktar" füze gönderdiğini açıkladı. Kahl, ne tür anti-radar füzesinin gönderildiği, kaç adet füzenin sağlandığı veya ne zaman gönderildiğine dair detay vermedi.
Daha önceki askeri yardımlarda söz konusu füzenin gönderildiği açıklanmasa da Kahl, Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin güçlü kalmasını sağlamak için pek çok destek sağladıklarını söyledi.
ABD'nin, Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma Mig-29 savaş uçaklarının yedek parçaları gönderdiğine dikkati çeken Kahl, gönderilen füzelerin Rus radarları ve sistemleri üzerinde etkileri olabileceğini kaydetti.
Kahl ayrıca Pentagon'un Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah paketi desteğini açıkladı. Bu, şimdiye kadar ABD'den Ukrayna'ya verilen en yüksek silah paketi desteği oldu.
Bu paketle ABD, şubat ayından bu yana Ukrayna'ya toplam 9,1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlamayı taahhüt etmiş oldu.
AGM-88 HARM ADLI FÜZENİN GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI
CNN'e konuşan bir savunma yetkilisi, gönderilen füze türünün AGM-88 HARM adlı yüksek hızlı anti-radyasyon füzesi olduğunu belirtti.
Raytheon firması tarafından üretilen ve 30 milin üzerinde bir menzili olduğu düşünülen havadan karaya taktik saldırı füzesinin, S-400 gibi Rus uçaksavar radar sistemlerini dahi hedef almak için kullanılabileceği belirtiliyor.
Ukraynalılar, HARM füzelerini aldıklarını veya kullandıklarını kamuya açıklamasa da son günlerdeki saha raporlarının söz konusu füzelerin kullanıldığına işaret ettiği bildirildi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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