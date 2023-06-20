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Pentagon: Hindistan ve Türkiye için S-400 konusu ayrı konular

Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, "Biz müttefiklerimizin Rusya ile askeri işlem yapmamasını istiyoruz" diyerek Türkiye ve Hindistan'a S-400 konusunun ayrı durum olduğunu açıkladı

Giriş: 20.06.2023 - 23:19 | Güncelleme: ABONE OL
Pentagon: Hindistan ve Türkiye için S-400 konusu ayrı konular

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın aktardığı habere göre; Sabrina Singh, "Hindistan'ın askeri ekipman çeşitlendirmesine ve bizim onlarla entegrasyon yeteneğimize güveniyoruz" açıklamasında bulunarak, "ABD-Çin askeri endüstriyel ortaklığının gelişmesine inanıyoruz" dedi

Singh, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Başkan Biden tarafından bu hafta Beyaz Saray'da ağırlanacağını belirtirken, ABD Savunma Bakanı Austin'nin de iki hafta önce Hindistan'da Hintli mevkidaşı ile buluştuğunu söyledi.

"ABD'NİN SURİYE'DEKİ AMACI DEAŞ'I YENMEK"


Singh, Kuzey Suriye'de artan gerilimden haberi olmadığını ama ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ı yenmek için bulunduğunu sözlerine ekledi

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Başkan Çarşamba günü Hindistan Başbakanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak ve Perşembe günü de özel devlet töreni düzenlenecek.

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