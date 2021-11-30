Pentagon'dan sivillerin öldüğü hava saldırısına inceleme

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Bakan Austin, 18 Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz kasabasındaki sivil kayıplarına yönelik inceleme talimatı verdi. İnceleme, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Michael Garrett tarafından yönetilecek." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; ABD'li generalin, olayla ilgili mevcut raporların yanı sıra olayla ilgili koşullar ve detayları inceleyeceğini belirten Kirby, Garrett'ın, incelemeyi 90 günde tamamlayacağını belirtti.
Kirby, "İnceleme, sivil kayıpları, saldırının savaş hukukuna uygunluğunu, saldırıya ilişkin kayıtların toplanması ve saklanma prosedürlerini, eski saldırılarda sivil kayıp riskini azaltma önlemlerinin kullanılıp kullanılmadığını, hesap verebilirlik önlemleri ve son olarak yetki prosedürlerinin yerinde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin konuları irdeleyecek." değerlendirmesinde bulundu.
ÜLKE BASININA YANSIDI
New York Times gazetesinde 14 Kasım'da yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetlerinin, 18 Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı bildirilmişti.
Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil gruba F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırı düzenlendiği, saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olunduğu vurgulanmıştı.
Saldırının ayrıntılarının, aylar süren gizli belge ve raporların incelenmesi ile ismi gizli tutulan ilgili personel ve yetkililerle doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda bir araya getirildiğine işaret edilen haberde, eldeki bulguların ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) gönderilmesinin ardından, komutanlığın, hava saldırılarının haklı olduğunu savunarak saldırıyı ilk kez kabul ettiği ve 80 kişinin öldürüldüğünü açıkladığı aktarılmıştı.
Haberde, Komutanlığın, söz konusu saldırıda 16 IŞİD militanı ile 4 sivilin öldürüldüğünü, diğer 60 kişiyle ilgili olarak da IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde kadın ve çocukların bazen silaha sarılmaları nedeniyle sivil olup olmadıklarının net olmadığını iddia ettiği kaydedilmişti.
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