Pentagon'dan Putin'e: Ahlaksızlık

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Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal kararını "vahşet" ve "ahlaksızlık" olarak nitelendirdi, Kirby konuşmasında "Ukrayna'da ne yaptığına bakmak zor" dedi.

Pentagon Sözcüsü Kirby, basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Bu en ahlaksız türden bir vahşet" dedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby

Kirby, Putin'in Ukrayna'daki savaşta rasyonel bir aktör olup olmadığı sorulduğunda, "Ukrayna'da yaptıklarına bakmak. Bazılarına fotoğraflardan bakmak bile zor. Ve iyi düşünen, olgun bir liderin bunu yapmayacağını düşünürüz. Sanırım hepimiz onun ahlaksızlığıyla ilgili konuşabiliriz." diye konuştu.

Duygularına hakim olmayan ve gözleri dolan Kirby, basın mensuplarından özür dileyerek, "Oradan gelen görüntülere bakmak çok zor. Ukrayna'daki Rusların korunması, Rusya'nın ulusal çıkarları hiçbir Ukrayna tarafından tehdit edilmedi. " dedi.