Pentagon'dan Meksika duvarı için 1 milyon dolar bütçe ayrılmasına onay

26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Başkan Donald Trump'ın ilan ettiği acil durum kapsamında ülkenin Meksika sınırına duvarın inşası için bütçeden 1 milyar dolar kullanılmasına onay verdi.
Savunma Bakanlığı koltuğunu vekaleten üstlenen Patrick Shanahan, yaptığı açıklamada paranın sınırın 91 kilometrelik kısmına bariyerlerin inşası, yol yapımı ve ışıklandırma için kullanılacağını duyurdu.
Trump, Meksika sınırından göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla yapmak istediği duvar için onay alamamış, acil durum ilan ederek yetkilerini artırmıştı.
Demokratlar, anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek buna itiraz etmişti.
Meksika duvarına ilişkin bütçe krizi, ABD'de hükümeti yeniden kapanma noktasına getirmişti.
Trump, Meksika sınırından uyuşturucu maddelerin, insan kaçakçılarının ve suçluların geçtiğini öne sürmüş, Acil durum ilanıyla birlikte bütçeden farklı programlar için ayrılan 8 milyar doları, duvarın inşası için yeniden yönlendirebileceğini söylemişti.
Şubat ayında ABD Kongresi, bütçe anlaşmasına yapılan oylamada onay vermişti.
Anlaşma, ABD-Meksika sınırında bariyer inşası ve diğer bazı güvenlik tedbirleri için ödenek ayrılmasını öngörüyor.
Düzenlemede sınırın 91 kilometrelik kısmına bariyer inşası için 1,37 milyar dolar ayrılıyor.
Geçtiğimiz ay ise California ve New York'un da aralarında bulunduğu 16 eyalet, duvara fon sağlamak için acil durum ilan ettiği gerekçesiyle Trump'tan davacı oldu.
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