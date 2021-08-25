Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması

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Pentagon, dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan’dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirirken, Kabil Havalimanı’ndan birkaç yüz ABD askerinin geri çekildiğini ve şu anda havalimanında 5 bin 400 askerin görevde olduğunu açıkladı.

General William Taylor, şu an Kabil Havaalanı'nda 10 binden fazla insanın tahliye için beklediğini söylerken, şimdiye kadar Afganistan'dan tahliye edilen insan sayısının 88 bini bulduğunu belirtti. General Taylor, her 39 dakikada bir uçak kalktığını söyledi.