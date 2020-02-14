14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pentagon'dan ABD Kongresine yapılan bildirimde, F-35 programı da dahil olmak üzere çeşitli silah programlarına ayrılan 3,8 milyar dolarlık bütçenin, ülkenin güney sınırına örülen duvar için aktarılacağı kaydedildi.
Bildiride, söz konusu kaynağın "Ülkenin daha büyük önceliklerini desteklemek " ve "İç Güvenlik Bakanlığının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesine destek sağlamak" amacıyla verileceği belirtildi.
TRUMP ULUSAL ACİL DURUMU UZATTI
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da geçen yıl 15 Şubat'ta Meksika sınırına ilişkin ilan edilen ulusal acil durumun devam edeceği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.
AA'nın haberine göre; bilgilendirmede, " ABD'nin güney sınırdaki sınır güvenliği ve insani kriz durumları ulusal güvenliğimizi tehdit etmeyi sürdürüyor." ifadesine yer verildi.
ABD'DE DUVAR KRİZİ
ABD Temsilciler Meclisinde geçen yıl başında kabul edilen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmış, ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için Trump ile Kongre arasında kriz yaşanmıştı.
Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı. Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında ise federal hükümet kısmen kapanmıştı.
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