Pentagon'un Genelkurmay Başkanı'na 'güveni tam'

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Çin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Li Zuocheng ile yaptığı iki görüşmede eski Başkan Donald Trump döneminde Çin'e saldırabileceği endişelerine karşılık güvence verdiği iddiaları Washington'da tartışmaya yol açtı.
Pentagon'da günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Kirby, "Her şeyin güncel olduğunu görmek için protokolleri gözden geçirmek oldukça olağan bir durum." ifadesini kullandı.
Genelkurmay Başkanının özellikle de Çin gibi bir ülkenin askeri yetkililerine ABD'nin menfaatlerini en doğru şekilde ifade etmek ve muhtemel yanlış hesaplamaları önlemek konusunda görüşmesinin normal olduğunu belirten Kirby, "Söz konusu iddialara ilişin kaygıya neden olacak bir şey göremedim." dedi.
Sözcü ayrıca, Washington Post yazarı Bob Woodward ve Robert Costa'nın "Tehdit" başlıklı kitabında yer alan alıntılara ilişkin yorum yapmayacağını ifade etti.
Milley'in yaptığı görüşmelerin detaylarını dönemin Savunma Bakanı ve Başkan'a açıklayıp açıklamadığına ilişkin bir soruya ise Kirby, bunun tamamen duruma bağlı olduğunu, bu konuda belirli bir düzenleme olmadığını söyledi.
Genelkurmay Başkanı'nın tüm görüşmelerinde hükümet yetkililerinin de bulunduğunu ve bunların tamamının koordinasyonla yapıldığını belirten Kirby, "Bakan Austin'in Milley'e güveni tam." değerlendirmesinde bulundu.
AA muhabirinin, bir askeri yetkilinin Başkan'ın "vur" emrine itaat etmemesi veya bu emri durdurmasının yasal sonuçlarına ilişkin sorusuna Kirby, "Her asker kanuni emirleri yerine getirmekle yükümlüdür." yanıtını verdi.
Muhabirin "Başkan'dan gelen bir saldırı emri kanunsuz olabilir mi?" sorusu üzerine Sözcü, "Komuta zincirindeki herkesten kanunsuz emir gelebilir." dedi.
Uzun yıllardır Washington Post gazetesinde çalışan araştırmacı gazeteci Bob Woodward ve muhabir Robert Costa'nın beraber kaleme aldığı, Trump'ın görev başındaki son günlerini anlatan ve yakında piyasaya çıkacak kitaplarının basına verilen bazı kısımlarında, ABD Genelkurmay Başkanı General Milley'in yaptığı iki gizli telefon görüşmesine yer vermişti.
Kitapta General Milley'in, Trump döneminde Çin Genelkurmay Başkanı General Li Zuocheng'e, ABD'nin herhangi bir saldırıda bulunmayacağı garantisi verdiği iddia edilmişti.
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