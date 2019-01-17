Pentagon: Çin dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip

17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Çin'in dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu ve bazı alanlarda rakiplerini geçtiğini açıkladı.
Pentagon'un istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Dairesi'nin (DIA) raporuna göre Çin, kısmen, ülke pazarına girecek yabancı şirketlere teknolojik sırlarını verme zorunluluğu getiren yasaları sayesinde son yıllarda askeri alanda büyük ilerleme kaydetti.
Raporda, "Mümkün olan her yolla teknolojiye erişen Çin, donanma tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve hipersonik silahlar da (ses hızından defalarca daha hızlı olan ve füze savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler) dahil olmak üzere bir dizi teknolojide lider konumuna yükseldi. Teknoloji erişimine çoklu yaklaşık sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu şimdi bazı en modern silah sistemlerine sahip. Hatta bazı alanlarda dünya lideri" denildi.
DIA'nın raporunda, "Hava, deniz, uzay ve siber uzaydaki askeri kabiliyeti, Çin'i bölgede iradesini dayatabilecek konuma getirdi" ifadesi yer alıyor.
İstihbarat raporunda, Çin'in bölgesel ve küresel hedefleri vurabilecek, radara yakalanmayan orta ve uzun menzilli savaş uçakları geliştirdiğini, bu uçakların 2025'e kadar operasyonel hale gelebileceği belirtiliyor.
İngiliz Guardian gazetesine göre, Çin'in ana odağı, topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'la yaşanabilecek bir çatışma.
Çin, Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesi ya da dış güçlerin müdahalesi (Tayvan'ın en önemli müttefiki ABD dahil) durumunda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini söylüyor.
Raporla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Çinli generallerin Tayvan'ı işgal edebilecek güvene sahip olduğunu öne sürdü.
Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bu yetkili, "En büyük kaygı, artık teknolojik olgunluğa ulaştıktan sonra Çin'in iç karar mercilerinin bölgesel krizlerde askeri güç kullanmaya karar vermelerinin daha olası olması" dedi.
Tayvan'ın Çin'den bağımsız bir yönetimi, kendi bayrağı ve hükümeti var. Ancak BM, Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımıyor.
Pentagon yetkilisi ise Çin'in 40 yıldır hiçbir savaşa girmediğine ve devasa ordusunun gerçek bir savaşta ortak komuta yapısında deneyimsiz olduğuna dikkat çekti.
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