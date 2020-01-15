15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Esper, Washington'da resmi ziyaret için bulunan Japonya Savunma Bakanı Tarō Konō ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemdeki konulara değindi.
Trump yönetiminin 2020 savunma bütçesinin de bir kısmını Meksika sınırındaki duvarın inşaatına aktaracağına ilişkin bir soruya yanıt veren Esper, "Savunma Bakanlığının birinci önceliği anavatanı korumaktır. Dolayısıyla güneydoğu sınırımız da bir güvenlik konusudur ve işlerin nasıl gelişeceğine bakacağız, ancak İç Güvenlik Bakanlığına ve görevini yerine getirmesine yardım etme konusuna bağlıyız." ifadelerini kullandı.
Pentagon, 127 inşaat projesi için 2019 savunma bütçesinde ayrılan 3,6 milyar doları Meksika sınırına örülen duvar inşaatına aktarmış ve bu konu geçen yıl Washington'da Kongre ile yönetim arasında krize neden olmuştu.
Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze testinde bulunup bulunmayacağına yönelik bir soruya ise Esper, "Durumu yakından izliyoruz. Kuzey Kore'ye, ülkenin nükleerden arındırılmasını sağlayacak diplomatik çözümün en iyi yol olduğu mesajını vermeye devam ediyoruz." yanıtını verdi.
"JAPONYA İRAN'LA TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ÇABA İÇİNDE"
Esper ile Orta Doğu'daki durumu ve İran ile söz konusu olan gerilimi ele aldığını belirten Japonya Savunma Bakanı Kono, "Tansiyonu düşürmek ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için devamlı bir diplomatik çaba içindeyiz." dedi.
Japon hükümetin Orta Doğu'ya asker gönderme talebinin muhalefet partilerince reddedilmesi konusuna ilişkin soruları da yanıtlayan Kono, "Ülkemiz ham petrolün yüzde 90'nını Orta Doğu'dan tedarik ediyor ve bu yüzde 90 petrolün geçiş güzergahı ise Umman Körfezi'dir. Bu nedenle o bölgeye asker konuşlandırmak Japonya'nın ulusal menfaatinedir." değerlendirmesinde bulundu.
Ülkesinin Orta Doğu'da ABD öncülüğündeki bir koalisyona katılmasına ilişkin bir soruya ise "Ülkemizde anayasal bazı sınırlamalar var dolayısıyla ABD ve Avrupa koalisyonuna katılamayacağız ancak onlarla yakın çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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