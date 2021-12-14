Pentagon: ABD askerleri Afganistan’da 10 sivili öldüren SİHA saldırısından sorumlu tutulmayacak

Afganistan'da Ağustos ayında yedisi çocuk 10 sivilin ölümüne yol açan silahlı insansız hava aracı saldırısından Amerikan askerleri ya da yetkilileri sorumlu tutulmayacak.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıyı düzenleyen Amerikan askerlerine herhangi bir disiplin cezası verilmemesi yolundaki tavsiye kararını kabul etti.
Saldırı 29 Ağustos'da, ABD öncülüğündeki güçler Kabil'den çekilirken ABD istihbaratının verdiği bilgi üzerine IŞİD'in yerel kolu ile bağlantısı olduğu sanılan bir aracı hedef almıştı.
Olayda, aracı kullanan bir yardım görevlisi ile ailesinden yedisi çocuk, dokuz kişi ölmüştü.
ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, olay sonrasında saldırıyı "trajik bir hata" olarak niteledi.
Geçen ay, konuyla ilgili yapılan soruşturmadan sonra yayımlanan raporda, hiçbir yasa ihlal edilmediği ve ihmal ya da usulsüzlük tespit edilmediği için disiplin cezasına gerek olmadığı kararına varıldı.
ABD basınına göre, Savunma Bakanı Austin de bugün bu kararı kabul etti.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü John Kirby, Amerikan askerilerine ceza verilmeyecek olmasına rağmen, olaydan öğrenilecek şeyler olduğunu belirtti.
Kirby, gerekirse istihbaratı yorumlama ve buna dayanarak saldırı düzenleme yöntemlerini değiştirmekten çekinmeyeceklerini söyledi.
Olayın ayrıntıları
ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısından birkaç gün önce bir suikast bombacısı Kabil havaalanı dışında yaklaşık170 sivil ve 13 ABD askerini öldürdü.
ABD kuvvetleri daha sonra yardım görevlisi Zamairi Ahmadi'nin aracını hedef aldı. Ahmadi, aracını, havaalanına 3 kilometre yakınlığında olan evinin önüne çekerken saldırıya uğradı.
Daha önce IŞİD'in yerel kolu olan IS-K ile ilişkilendirilen bir binada görülen aracın hareketleri şüpheli bulunmuştu.
Hava aracının saldırısından sonra meydana gelen patlama, ABD yetkililerine başlangıçta araçta patlayıcı madde bulunduğunu düşündürtmesine rağmen, yapılan araştırma bunun büyük olasılıkla olay yerindeki bir gaz tankından kaynaklandığını ortaya çıkardı
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Pentagon: ABD askerleri Afganistan’da 10 sivili öldüren SİHA saldırısından sorumlu tutulmayacak/pentagon-abd-askerleri-afganistanda-10-sivili-olduren-siha-saldirisindan-sorumlu-tutulmayacak-3282800
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