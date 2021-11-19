"SETLERDE MESAFELİ DAVRANIYORUZ"

Variety Dergisi'ne konuşan Cruz, Almodovar ile yakaladığı başarının sırrını anlattı. Ünlü oyuncu, "Birbirimiz hakkında her şeyi biliriz, birbirimize asla yalan söylemeyiz! Bunu denemeyiz bile çünkü beceremeyiz. Bir şeyi beğenmiyorsak söyleriz. Setlerde mesafeli davranırız. Bu sayede dostluğumuzu koruruz." ifadelerini kullandı.