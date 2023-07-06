Penelope Cruz İngilizce bilmeden nasıl dünya yıldızı bir oyuncu oldu?
1974 doğumlu ünlü oyuncu Penelope Cruz, aktörlük mesleğine ilk başladığında İspanyol bir oyuncuydu. Oyuncu olmadan önce profesyonel balerin olan Cruz, ilk yabancı dil filmi çekiminde İngilizce konuşulanları dahi anlayamıyordu.
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ÖNCEDEN BALERİNDİ
Penelope Cruz Sanchez 28 Nisan 1974'te İspanya, Madrid'te araba tamirciliği yapan Edurardo Cruz ve kuaför olan Encarna Sanchez'in kızı olarak dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, aktörlük hayatına başlamadan önce 9 yıl boyunca profesyonel olarak balerinlik yaptı. Hatta güzel aktris sinemadaki başarı ve disiplininin bale derslerinden geldiğine söylüyor.
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Cruz ilk kez Mecano'nun La Fureza Del Destino şarkısının klibinde yer alarak kameralar karşısına geçti. İlerleyen dönemlerde İspanya'da La Quinta Marcia'nın sunuculuğunu yaptı. Penelope Cruz'un ilk oynadığı film ise Jamon (1992)'dır.
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İLK KEZ YABANCI SEÇMELERE KATILDI
Başarılı bir şöhret yakalayan Cruz, birçok İspanyol filminde yer aldı. 1998 yılında "Hi-Lo Country" filmi için seçmelere katılan Cruz, İngilizce'ye dair herhangi bir şey bilmiyordu.
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İNGİLİZCEYE DAİR HİÇBİR ŞEY BİLMİYORDU
Sadece sahnelerdeki replikleri ezberleyerek ne anlama geldiğini bile bilmeden cesurca bir video çekerek seçmelere katıldı. Video sayesinde yönetmenin dikkatini çeken Cruz, görüşmeye çağrıldı.
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PES ETMEDİ DİLİNİ GELİŞTİRDİ
Yönetmen görüşme esnasında Penelope Cruz'un İngilizce bilmediğini fark etmesine rağmen potansiyelini gördü ve ona bir şans verdi. Penelope Cruz, o dönemlerde sette konuşulanları dahi anlamadığını söylüyor. Hatta zaman zaman tuvalete giderek ağladığını itiraf ediyor.
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4 DİL ÖĞRENDİ
Ancak Penelope Cruz kısa bir süre sonra İngilizceyi öğrendi ve bundan sadece birkaç yıl sonra Akademi Ödülü'nü bile kazandı. Cruz 2004 yılında Non Ti Muvere filmi için İtalyanca da öğrendi. Şu anda ünlü aktör İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce dahil 4 dil biliyor.