Vogue 2021'in ilk sayısına kapak olan Cruz, şunları söyledi:

Bana feminist olup olmadığım her sorulduğunda şaşırıyorum. Eğer adil bir insansanız ve bu terimin sözlük anlamını okuduysanız, böyle olmamanız mümkün değil. Nasıl feminist olamam ki?