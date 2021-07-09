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Penelope Cruz ailesiyle Sardinya tatilinde - Magazin haberleri

Penelope Cruz ailesiyle Sardinya tatilinde

Sinema dünyasının ünlü çifti Penelope Cruz ile Javier Bardem, çocuklarıyla birlikte çıktıkları Sardinya tatilinde görüntülendi. Özel hayatlarını genellikle kameraların uzağında sürdürmeyi tercih eden ikilinin plajdaki keyifli halleri objektiflere yansıdı

09.07.2021 - 13:43 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Mutlu bir evlilik sürdüren Penelope Cruz (47) ile Javier Bardem (52), çocukları Leo ve Luna ile birlikte soluğu İtaya'nın Sardunya Adası'nda aldı.

  • Yıllardır özel hayatlarını kameraların uzağında sürdürmeyi terch eden ikili, çıktıkları tatilde objektiflerden kaçamadı. 

  • ÇOCUKLARIYLA VAKİT GEÇİRDİLER

    Penelope Cruz ve Javier Bardem, önceki gün plajda görüntülendi. İkili, çocuklarıyla birlikte kumsalda oynayıp daha sonra da denize girdi.

  • BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

    Bir ara romantik anlar yaşayan ünlü çift, birbirlerini öpücüklere boğdu. İkilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.

  • 'JAMON JAMON' FİLMİNDE TANIŞMIŞLARDI 

    Öte yandan Cruz ile Bardem, oyunculuk kariyerlerinin ilk dönemlerinde tanışmıştı. İkili, 1992 yılında yönetmenliğini yönetmenliğini Bigas Luna'nın üstlendiği 'Jamon Jamon' filminde birlikte rol almıştı. 

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