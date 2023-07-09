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        Pendik’te miras kavgası: 4 ölü, 2 yaralı

        İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 00:34
        Pendik'te miras kavgası: 4 ölü
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        İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıktığı iddia edilen miras kavgasında, silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi, tartıştığı aile bireylerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin, olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi.

        #Pendik
        #Miras kavgası
        #haberler
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