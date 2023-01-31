İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde düğün salonunda taraflar arasında "halay mı, horon mu" kavgası çıktı. Kavgada 9 kişi yaralanırken çevre esnafı yaşanan dehşeti anlattı.

Olay, Pendik'te bulunan bir düğün salonunda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kız tarafının halay talebi üzerine karşı taraftan horon isteği geldi. İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 kişinin yaralandığı kavgayı, uzun uğraş veren polis ekipleri sonlandırdı. Çevre esnafı yaşananları anlattı.

"ERKEK TARAFINI DIŞARIYA ÇIKARTTILAR"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Burak Erik, “Büyük bir kavga oldu. Düğün salonunun içerisini dağıtmışlar. Çok fazla sayıda polis ekibi geldi. Önce erkek tarafını dışarıya çıkarttılar. Kız tarafını içeride beklettiler. Yaralılar da vardı” dedi.