İHA

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesinde Elmas Çetintaş’ın yaşadığı bir gecekondudan çevreye yayılan kötü kokular, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler adrese geldiklerinde ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Ev ve bahçesinin tamamen çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı. Pendik Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, çöp kamyonları ve temizlik malzemeleri ile adrese gelerek evde ve bahçesinde temizlik yapmaya başladı. Ekipler, evden ve evin bahçesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

Çıkarılan kamyonlarca çöp, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı. Ev sahibi Çetintaş ise evini temizlemeye çalışan ekiplere ara ara zorluk yaşattı. Bu sırada olayı görüntüleyen bir basın mensubuna, ev sahibi kadın saldırmaya çalıştı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından evde temizlik çalışmalarına başlandı. Evin temizlenmesiyle çevre sakinleri de rahat bir nefes almış oldu. Öte yandan ekiplerin çöpleri evden çıkarma işlemleri ise havadan görüntülendi.