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        Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Midtsjö’nün tesislerde odası bile hazırlandı”

        Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Alanyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 23:32 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:32
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        "Midtsjö'nün odası bile hazırlandı"
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        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Pendikspor, Ümraniye Şehir Stadı’nda konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Sevinsek mi üzülsek mi, ikisinin arasındayım. Kaybetmediğimiz için mutluyum. Maçın ilk yarısı iki takım için de ortada geçti. İkinci yarısında oyunun karşılığında kazanmaya yakın takım olarak üzüntülüyüm. Takım her hafta üzerine koyuyor. Gelişen bir Pendikspor var. İyi oynayan Pendikspor var. Her iki takım da dengeli oynadı. İkinci yarı oyunu domine eden biz olduk. Halil’in aşırtma vuruşunda, Thuram’ın yakın mesafeden kaçırdığı pozisyon gol olsa farklı bir şey konuşacaktık. Her şeye rağmen kaybetmemiş olmak güzel. Son dakika da olsa golü bulduk. Oyunun bir ödülü oldu. Her maçta gelişen bir takımız” ifadelerini kullandı.

        “Umutla ileriye bakabiliyoruz”

        Zor maçlardan alınan 1 puanın değerli olduğuna dikkat çeken Özköylü, “Kaybetmeden yola devam etmek, Beşiktaş maçında alınan 1 puan, Kasımpaşa maçında alınan 1 puan, hepsi bizim için çok değerli. İlk 5-6 hafta içinde sıkıntıları tahmin edebiliyorduk. Bugün kazanabilirdik olmadı ama umutla ileriye çok daha umutla güvenle bakabiliyoruz. Uzun zamandır oynamayan oyuncular var, onların gelişimi ile beraber çok daha iyi bir Pendikspor olacak; inanıyorum. Bu arayı iyi değerlendireceğiz. Çok daha iyi olmamız gerekiyor” diye konuştu.

        “Midtsjö’nün tesislerde odası bile hazırlandı”

        Osman Özköylü, transfer süreciyle ilgili de bilgiler vererek, “Transfer düşünüyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var mutlaka ön bölge için oyuncu düşünüyoruz. Onları katabilirsek kadro kalitesini arttırabilirsek çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yeni bir takımız böyle bir ortamda alınan sonuçlar önemli. Midtsjö’de son dakikada farklı bir gelişme oldu. Son 2 gün antrenmana bekliyorduk. Tesislerde odası bile hazırlandı. Çok net bilmiyorum” şeklinde konuştu.

        Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgiler veren kırmızı-beyazlıların teknik adamı, “Eze’nin üst adalesinde birinci derece yırtık vardı. Görkem’de yırtık vardı. Milli ara sonrası takıma katılacağını umut ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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