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        Haberler Futbol Süper Lig Pendikspor Futbol Pendikspor, tarihindeki ilk Süper Lig maçında yarın Hataysporu konuk edecek - Pendikspor Futbol Haberleri

        Pendikspor, tarihindeki ilk Süper Lig maçında yarın Hatayspor'u konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'e ilk kez yükselen Pendikspor, sezonun ilk haftasında yarın evinde Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Mücadele Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:05
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        Pendikspor ilk maçına çıkıyor!
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        Pendikspor, sezonun ilk haftasında yarın evinde Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        16 tane takviye

        Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarına hız veren İstanbul temsilcisi, kadrosunu 16 yeni isimle takviye etti.

        Yabancı oyuncu olarak Romero, Sequeira, Diaby, Vukovic, Tzavellas, Welinton, Eze ve Rassoul'u alan Pendikspor, yerli oyuncu transferinde ise Erdem Canpolat, Emre Taşdemir, Mehmet Kaan Türkmen, İbrahim Akdağ, Furkan Mehmet Doğan, Muhammet Enes Erdem, Halil Akbunar ve Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

        7. randevu

        İki takım 2013-2016 yılları arasında TFF 2. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İstanbul ekibi 2 galibiyet alırken, 1 maçı da Hatay temsilcisi kazandı. 3 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Oynanan 6 karşılaşmada her iki takım da rakip filelere 7'şer gol attı.

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