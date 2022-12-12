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Haberler Futbol 1. Lig Sakaryaspor Pendikspor sahasında kazandı!

Pendikspor: 3 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig´in 17´nci haftasında Pendikspor, sahasında Sakaryaspor´u 3-1 mağlup etti

Giriş: 12.12.2022 - 23:18 | Güncelleme: ABONE OL
Pendikspor sahasında kazandı!
AA

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta kapanış maçında Pendikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yendi.

Pendikspor bu sonuçla puanını 29´a yükseltirken, Sakaryaspor ise 22 puanda kaldı.

Bu arada Fenerbahçeli oyuncular Serdar Dursun ve Ertuğrul Çetin de maçı izleyenler arasında yer aldı. Serdar Dursun, Sakaryalı olduğu için bu maçı izlemeye geldiğini söyledi.

Stat: Pendik

Hakemler: Adem Cinek, Oğuz Terzi, Mehmet Şengül

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya (Dk. 90 Samet Asatekin), Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Erdem Özgenç, Muhammed Akarslan (Dk. 55 Enes Keskin), Hasan Kılıç, Regattin, Erhan Kara, Kappel (Dk. 90 Ahmet Yazar), Rogerio (Dk. 82 Görkem Bitin)

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Milosevic (Dk. 46 Nalepa), Donkor, Ümit Kurt, Hüsamettin Tut, Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz (Dk. 69 Emirhan Aydoğan), Burak Süleyman (Dk. 69 Ozan Sol), Roshi, Hurşit Taşçı (Dk. 46 Kassongo), Oğuz Yıldırım

Goller: Dk. 3 ve 76 (Penaltıdan) Regattin, Dk. 10 Kappel (Pendikspor), Dk. 15 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Oğuz Yıldırım (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Roshi, Dk. 71 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 76 Ümit Kurt, Dk. 77 Ozan Sol (Sakaryaspor), Dk. 67 Hasan Kılıç, Dk. 68 Erhan Kara (Pendikspor)

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