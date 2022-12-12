Pendikspor sahasında kazandı!

Pendikspor bu sonuçla puanını 29´a yükseltirken, Sakaryaspor ise 22 puanda kaldı.

Bu arada Fenerbahçeli oyuncular Serdar Dursun ve Ertuğrul Çetin de maçı izleyenler arasında yer aldı. Serdar Dursun, Sakaryalı olduğu için bu maçı izlemeye geldiğini söyledi.