Pendikspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Pendikspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Beşiktaş'ı 4-0 yenerek büyük sükse yapan Pendikspor 19 puanla 19. sırada yer alıyor. Aynı gün Hatayspor'u 3-0'la geçen Kasımpaşa ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.
STAT: Pendik
HAKEM: Burak Şeker
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 2
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Sequeira, İbrahim, Midtsjö, Halil, Thiam, Erencan, Umut.
Kasımpaşa: Ali, Yasin,Sadık, Gomis, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Nuno da Costa.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in geride kalan haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-0 yenen Pendikspor; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 19. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa ise ligde çıktığı maçların 8'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla 8. sırada bulunuyor.
SÜPER LİG'DE 2. RANDEVU
Pendikspor iel Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.