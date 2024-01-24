Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Pendikspor 90'da 3 puanı kaptı! Pendikspor, Kasımpaşayı 3-2 mağlüp etti! - Futbol Haberleri

        Pendikspor 90'da 3 puanı kaptı! Pendikspor, Kasımpaşayı 3-2 mağlüp etti!

        Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 90'da attığı golle 3-2 mağlup etti. İki kez geriye düştüğü maçta kazanan Pendikspor, böylelikle küme düşme hattını kızıştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 22.haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı evinde ağırladı.6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in açtığı ortada ters bir vuruş yapan Rassoul, topu kendi ağlarına gönderdi:0-1

        • 2

          19. dakikada yeni transfer Umut Nayir, kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi:1-1

          25. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Savunmadan seken topu önünde bulan Gökhan Gül, ceza sahası dışından topu filelerle buluşturdu:1-2

          44. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sequeira'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası Oğulcan Çağlayan, topa elle müdahale etti. VAR'ın çağırması sonucu hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Thiam, penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi ekip yeniden beraberliği buldu: 2-2.

        • 3

          İKİNCİ YARI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

          Kovalamacalı geçen ilk yarının ardından, ikinci yarıda da adrenalin devam etti. Maçın 90. dakikasında Thuram, Pendikspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Pendikspor iki kez geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlüp etti.

        • 4

          KÜME DÜŞME HATTI KIZIŞTI

          Beşiktaş'ı 4-0 gibi net bir skorla yenen Pendikspor, Kasımpaşa maçından da 3 puanı kurtardı ve puanını 22'ye yükseltti. Böylelikle küme düşme hattında durum kızıştı. Ligte Hatayspor, Gaziantep FK, Samsunspor'un ardından 22 puana ulaşan Pendikspor -17 averajla 17. sırada bulunuyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        Habertürk Anasayfa