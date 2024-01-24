Pendikspor 90'da 3 puanı kaptı! Pendikspor, Kasımpaşayı 3-2 mağlüp etti!

İKİNCİ YARI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Kovalamacalı geçen ilk yarının ardından, ikinci yarıda da adrenalin devam etti. Maçın 90. dakikasında Thuram, Pendikspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Pendikspor iki kez geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlüp etti.