Stat: Pendik

Hakemler: Burak Pakkan, Cem Özbay, Mehmet Şengül

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Dk.69 Thiam), Ferhat Öztorun (Dk. 73 Erhan Kara), Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Ahmet Yazar (Dk. 69 Gökcan Kaya), Regattin, Ali Han Tunçer (Dk. 79 Muhammed Akarslan), Görkem Bitin (Dk. 68 Oltan Karakullukçu)

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emre Gedik (Dk. 46 Tarık Çamdal), Dino Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Tuğbey Akgün, Mesut Kesik (Dk. 46 Mamah), Yalçın Kayan (Dk. 69 Hüsamettin Yener), David Tijanic, Yasin Öztekin (Dk. 61 Atanga), Marko Kvasina (Dk. 77 Uğur Yıldız)

Goller: Dk. 9 Regattin, Dk. 31- 65 Erdem Özgenç (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Tuğbey Akgün (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Yasin Öztekin, Dk. 30 Dino Arslanagic, Dk. 70 Hüsamettin Yener (Göztepe)