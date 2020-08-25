Pendik'te yol kenarındaki araziye düşen aracın sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak'ta sürücü Kezban İpek 16 H 6494 plakalı otomobilini park etmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol seviyesinden aşağıda bulunan araziye düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü İpek, düştüğü yerde ters dönen otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İpek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra otomobil düştüğü yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.