Pendik'te TIR'ın dorsesinde yanan 6 otomobil küle döndü

Pendik’te hareket halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan 6 lüks otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tepeören Mahallesi Göçbeyli Caddesi'nde, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde yer alan bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler, dorsedeki diğer araçlara da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.