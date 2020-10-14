Pendik'te seyir halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde seyir halinde olan 34 KH 2124 plakalı otomobilin sürücüsü Mesut K. ile yanında bulunan Barış K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut K. silahla yaralandı.

Sürücünün yaralanması nedeniyle otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkarak durabilen araçtan inen şüpheli Barış K. ise kaçtı.

Olay yerine çağırdığı arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Mesut K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Polisin, zanlı Barış K'yi bir süre sonra yakaladığı öğrenildi.