Pendik'te piyasaya kaçak deterjan ve bozulmuş gıda süren depo mühürlendi

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Mahallesi'ndeki bir depodan piyasaya bozuk gıda ve kaçak deterjan sürdükleri ihbarı alan polis, depo içerisinde 120 adet sekizer kilogramlık mayonez kutuları buldu. Pendik İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerce kutulardan numune alındıktan sonra ürünler yediemin deposuna çekildi.

Depo sorumlusu Mustafa T. ve gıda maddelerini depoya bıraktığı tespit edilen Mehmet G. isimli şahıslar hakkında "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş ürün bulundurmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra söz konusu depo zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.