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Pendik'te otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Pendik mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 06.02.2023 - 04:32 | Güncelleme: ABONE OL
Pendik'te otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı
Pendik'te otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı
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DHA

İstanbul'un Pendik ilçesi TEM Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüsteki 1 kişi yaralandı.

KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Kurtköy gişeler sapağı, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağan kar ile birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, önünde seyir halinde bulunan şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile otomobil savrulurken, otobüs ise yol kenarında bulunan bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, TEM Ankara istikametinde trafik tamamen durdu. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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