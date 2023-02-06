Pendik'te otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

DHA

İstanbul'un Pendik ilçesi TEM Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüsteki 1 kişi yaralandı.

KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI DHA'nın haberine göre; kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Kurtköy gişeler sapağı, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağan kar ile birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, önünde seyir halinde bulunan şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI Çarpmanın etkisi ile otomobil savrulurken, otobüs ise yol kenarında bulunan bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle, TEM Ankara istikametinde trafik tamamen durdu. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.