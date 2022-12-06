Pendik'te metruk iki villada yangın

İstanbul Pendik'te metruk haldeki bitişik iki villada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Elzem Sokak'ta bulunan boş haldeki iki villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. DHA'nın haberine göre; itfaiyenin söndürme çalışması sırasında binanın çatısında çökme meydana geldi. Yangından dolayı endişelenen bazı vatandaşlar ise sokağa çıktı.
ÇIKIŞ NEDENİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.