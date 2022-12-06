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Pendik'te metruk iki villa alev alev yandı

Pendik ilçesinde metruk halde bulunan iki villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Çalışma esnasında binanın çatısında çökme meydana geldi

Giriş: 06.12.2022 - 01:31 | Güncelleme: ABONE OL
Pendik'te metruk iki villada yangın
Pendik'te metruk iki villada yangın
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DHA

İstanbul Pendik'te metruk haldeki bitişik iki villada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Elzem Sokak'ta bulunan boş haldeki iki villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. DHA'nın haberine göre; itfaiyenin söndürme çalışması sırasında binanın çatısında çökme meydana geldi. Yangından dolayı endişelenen bazı vatandaşlar ise sokağa çıktı.

ÇIKIŞ NEDENİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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