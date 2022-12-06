Pendik'te metruk iki villada yangın

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Elzem Sokak'ta bulunan boş haldeki iki villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İstanbul Pendik'te metruk haldeki bitişik iki villada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. DHA'nın haberine göre; itfaiyenin söndürme çalışması sırasında binanın çatısında çökme meydana geldi. Yangından dolayı endişelenen bazı vatandaşlar ise sokağa çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.