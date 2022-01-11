Pendik'te köpekler zehirlendi: Başsavcılıktan açıklama

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Sokaklarda gezen köpeklerin zehirlenmesiyle ilgili haberlere bir yenisi de geçtiğimiz hafta İstanbul Pendik'te yaşananlar eklenmişti. 5 Ocak tarihinde ilçeye bağlı Kurna ilçesinde ihbar üzerine Pendik Belediyesi devreye girmiş ve soruşturma açılmıştı.

Anadolu Adliyesi'nin yayımladığı basın açıklaması şöyle:

"05.01.2022 tarihli İstanbul ili Pendik ilçesi Kurma köyü civarında zehirlenerek öldürülen köpekler bulunduğunun ihbarı ve Pendik Belediye Başkanlığının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenlerin Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yerleri değiştirilen şüpheliler M.A ve B.F.Ç olduğu, şüphelilerin köpekleri zehirledikten sonra Pendik Belediyesi'nce zehirlendiği izlenimi verecek şekilde çektikleri videoları yine Pendik Belediyesi'nde daha önce görev yeri değiştirilen N.K'ya gönderdikleri ve görüntülerin şüpheli N.K aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir.

Şüphelilerden M.A ve B.F.Ç üzerlerine atılı birden fazla evcil hayvanı kasten öldürme suçundan sevk edildikleri İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmışlardır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her gerçeğin açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi noktasında gereken tüm işlemler titizlikle yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."