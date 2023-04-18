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Pendik'te kaza yapan otomobil fırına çarparak durabildi: 5 yaralı

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza yapan otomobil bir fırına çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı

Giriş: 18.04.2023 - 01:46 | Güncelleme: ABONE OL
Pendik'te kaza yapan otomobil fırına çarparak durabildi: 5 yaralı
Kaza yapan otomobil fırına çarparak durabildi
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DHA

Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Muhammet Sait yönetimindeki otomobil, sokakta hızla ilerlediği sırada caddede seyreden Bircan Uysal yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil sokağa savrulurken, kaza yapan otomobil ise fırına çarparak asılı kaldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yaralı ayakta tedavi edilirken 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

Kazayı gören çevre sakini, "Yukarıdan hızlı, ehliyeti olmayan, kimliği olmayan, yabancı uyruklu bir otomobil sürücüsü geliyor. Aşağıdan gelen 4 tane bayan bizim arkadaşlar, otomobille sokağın içine dönerken onlara vuruyor. Bu arabayı savurduktan sonra kendi arabası da fırının oraya çıkıyor. Bir şeyden kaçtığı söyleniyor. Neden kaçtığını bilmiyoruz. 5 yaralı var. 4 tane bayan aynı arabada olan, bir tane de yabancı uyruklu öbür arabayı kullanan 5 kişi yaralı" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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