Köpeğini bulana 2 bin 500 lira ödül verecek

İHA

Pendik’te bir vatandaş, kaybolan 'Bella' isimli Labrador cins köpeğini bulana 2 bin 500 lira para ödülü vereceğini duyurdu.

Pendik’te yaşayan Reyhan Çolak isimli vatandaş, evlerinin bahçesinde duran ve yaklaşık 4 ay önce kaybolan Labrodar cinsi köpeğini bulan kişiye 2 bin 500 lira para ödülü vereceğini duyurdu. Bella isimli köpeğinin kaybolması sonrası oğlunun zor günler geçirdiğini belirten anne Çolak, her ne kadar kayıp ilanı verse de şu ana kadar bir dönüş olmadığını belirtti. Eve çıktığı esnada evlerinin bahçesine ait kapının kapalı olduğunu söyleyen Çolak, köpeklerinin çalınmış olabileceğini de iddia etti.

"SOKAKLARI ARADIM , BULAMADIM"

Konuya ilişkin konuşan köpek sahibi Reyhan Çolak, “Köpek bu bahçeden gitti ya da çalındı. Sadece 10 dakikalığına yukarı çıktım ve geri geldiğimde köpeğimizi bulamadım. Tüm gün sokaklarda her yeri aradım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Bella’nın bu civarlarda olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir evin bahçesinde ya da eve almış olabilirler. Barınaklara gittim. Ormanlara gittim. Yine de bulamadım. Köpeğimizi bulup bize getirene 2 bin 500 lira para ödülü vereceğiz” diye konuştu.