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Pendik'te iş yerinde çıkan ve daireye sıçrayan yangın söndürüldü

İstanbul Pendik'te bir iş yerinde çıkan ve üst katındaki daireye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Giriş: 08.12.2022 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
Pendik'te iş yerinde çıkan ve daireye sıçrayan yangın söndürüldü
AA

Sülüntepe Mahallesi Güliz Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında ikinci el eşya satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran alevler, üst kattaki daireye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina sakinleri itfaiyenin yardımıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yeri kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı dairede hasar oluştu.

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