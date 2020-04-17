Alınan bilgiye göre, Sezer Kaya'nın kullandığı 41 YC 344 plakalı hafif ticari araç, D100 Karayolu Kartal istikameti Kaynarca mevkisinde yol kenarında bekleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 KA 314 otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar yol ortasına savrulurken, yolda trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.