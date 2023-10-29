Pendik'te Fenerbahçe taraftarları balkonlarından maçı takip etti
Pendik'te stadyum yakınında oturan vatandaşlar Fenerbahçe karşılaşmasını balkonlarına astıkları bayraklarla takip etti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu. Pendik Stadı, yenilenme çalışmasının tamamlanmasıyla ligde bu sezon evinde ikinci maçına çıktı.
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Mücadelenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dek gelmesi sebebiyle tribünlerde Türk bayrakları dağıtılırken, çevre binalarda da Türk bayraklarının asıldığı görüldü.
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Ön cephesi stadyuma bakan binalarda vatandaşlar balkonlarına Fenerbahçe bayrakları asarken, karşılaşmayı da evlerinden takip etti.
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