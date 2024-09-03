Pendik'te feci kaza: Bariyerleri delip geçti

Olayı gören yoldan geçen sürücülerden Davut Baran, "Arkadan geliyordum yol boştu. Adam soldan sağa atladı ve bariyerlere girdi. Bariyerleri delip geçti. Ben geldiğimde trafik polisleri vardı yanında. Müdahale ettik biz. Bariyerleri kaldırmaya çalıştık. Bir yaralı gördüm. Alkolü vardı. Bayağı alkollüydü. Fazla koku geliyordu zaten" diye konuştu.