Pendik'te emeklilere indirimli iftar

İstanbul'un Pendik Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak emeklilere yönelik iftar indirimi kampanyası başlattı. İlçedeki sosyal tesislerde uygulanacak olan bu kampanya kapsamında emekliler, yanlarında getirecekleri bir misafirle birlikte iftar menülerinden yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.

PenCR Sahil, PenCR Hayaltepe, PenCR Koru ve Güzelyalı Sosyal Tesisleri'nde geçerli olacak kampanyaya ilişkin açıklama yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik Belediyesi olarak emekli vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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