Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Pendik'te devrilen otomobil alev alev yandı: 4 yaralı

İstanbul Pendik'te bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobilde yangın çıktı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 05.01.2023 - 06:19 | Güncelleme: ABONE OL
Pendik'te devrilen otomobil alev alev yandı: 4 yaralı
AA

Pendik'te devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Umut Ç. idaresindeki otomobil, D-100 Karayolu Esenyalı sapağında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi ve yanmaya başladı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ümraniye'de silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
Ümraniye'de silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
Muz yüklü kamyonda korkutan patlama!
Muz yüklü kamyonda korkutan patlama!
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.