Pendik'te devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Umut Ç. idaresindeki otomobil, D-100 Karayolu Esenyalı sapağında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi ve yanmaya başladı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.